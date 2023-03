Sindaco Dimaro: “Sarà il ritiro più bello. Ci sarà una vera palestra e non più il tendone. Le possibili date"

Nel corso di 'Fuorigioco' su Tele A, Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, è intervenuto in collegamento dalla Val di Sole.

Nel corso di 'Fuorigioco' su Tele A, Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, è intervenuto in collegamento dalla Val di Sole: "Ci stiamo preparando tanto per l'arrivo del Napoli in ritiro, facciamo un sacco di riunioni. Siamo convinti che sarà il ritiro più bello che si possa augurare. Il più bello degli ultimi 13 anni per la presenza del Napoli che arriverà con grandissimi risultati. Problemi zero, solo cose belle da realizzare.

Valle congestionata? Non abbiamo paura di disciplinare il traffico, di creare zone pedonali, aumentare le tribune e ornare a festa il paese. Non c'è nessun problema, anzi, siamo fortissimamente motivati. Questo grandissimo evento arriva poi dopo gli anni un po' più tranquilli per i noti motivi. Nessun dubbio, questo sarà il ritiro più bello. Abbiamo costruito una palestra filo-campo, non ci sarà più quindi il tendone. L'impresa che la costruirà è di Bari, quindi anche Luigi De Laurentiis ci darà una mano per ultimare i lavori. Per questa estate sarà tutto pronto.