TN - San Paolo, tutti i dettagli della convenzione: concerti, attività commerciali, biglietti omaggio. Attenzione per pista e terreno

(di Dario De Martino). È stata approvata oggi dalla Giunta comunale la convenzione per l’utilizzo del San Paolo da parte della SSC Napoli per i prossimi 5 anni, rinnovabili per altri cinque. Per il documento era stata raggiunta un’intesa già a gennaio tra società e amministrazione comunale. Si è attesa la fine della stagione per approvare il documento in giunta. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare il passaggio in Consiglio comunale. Con l’ok dell’assise terminerà finalmente la stagione dell’utilizzo a domanda individuale dello stadio da parte del club di Aurelio De Laurentiis che sarà finalmente regolarizzato. L’accordo prevede la concessione di aree che vengono concesse in esclusiva alla Ssc Napoli aree che le vengono concesse in uso temporaneo, ma entro tali limiti pur sempre esclusivo, ad un canone annuo di circa 835 mila euro annui più la pubblicità. Ma oltre i costi e la durata, ci sono tanti altri dettagli, che Tuttonapoli è in grado di rivelare, nelle 40 pagine di cui è composta la bozza di convenzione. Rispetto alla bozza concordata a gennaio, confermano dall’amministrazione comunale, non ci sono state sostanziali modifiche fino all’approvazione di oggi.

SPESE E BIGLIETTI OMAGGIO. Al club spetteranno le spese per il controllo dei varchi di accesso allo Stadio e di servizio d'ordine all'interno dello stadio (steward) e la manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno di gioco. A carico del Comune l'erogazione dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento, oltre che le periodiche operazioni di bonifica e derattizzazione. Il club, inoltre, dovrà riservare 150 posti in tribuna Autorità per il Comune ad ogni partita.

ALLENAMENTI E SHOW. Oltre alle partite di campionato e delle coppe e le eventuali amichevoli, il Napoli potrà svolgere al San Paolo anche due allenamenti settimanali. Il giorno dell'allenamento dovrà essere comunicato al Comune due giorni prima o al limite il giorno precedente in caso di eventi particolari. Viene anche prevista l'ipotesi di organizzare spettacoli o "altre forme di intrattenimento" prima e dopo la partita. Queste, però, dovranno essere comunicate al Comune 7 giorni prima dell'evento.

CONCERTI E TERRENO DI GIOCO. Il Comune si riserva la possibilità di svolgere spettacoli e concerti, ma con una distinzione temporale. Durante la stagione, senza ovviamente intralciare il calendario degli azzurri, Palazzo San Giacomo potrà utilizzare per questi eventi tutto lo stadio tranne il terreno di gioco. In estate può utilizzare anche il terreno di gioco ma non oltre il 1 luglio. Il rispetto delle buone condizioni del campo è un punto importante della convenzione. Il Comune si impegna ad adottare gli accorgimenti necessari, suggeriti dal club, per evitare o limitare i danni al terreno di gioco, ad assicurare di lasciare il terreno di gioco nelle condizioni in cui l'ha trovato oltre che per i concerti anche per gli eventi di atletica leggera e garantisce, nel caso di eventuali danni, il ripristino dello stato dei luoghi.

PISTA D'ATLETICA. Se il Comune si impegna a "stare attento" al campo di gioco, il club dovrà fare particolare attenzione alla pista d'atletica, rinnovata con i lavori in corso per le Universiadi. Il club potrà accedere al terreno di gioco con mezzi meccanici o a motori leggeri solo attraverso la porta Maratona e con appositi teli protettivi e pedane sopraelevate. Se proprio fosse necessario transitare lungo la pista, il club dovrà rispettare le direttive del Comune e transitare con mezzi dotati di pneumatici a bassa pressione. E ancora: se i cartelloni pubblicitari invadono la pista d'atletica, il club dovrà prevedere l'uso di appositi teli e supporti protettivi.

ATTIVITA' COMMERCIALI. Nella convenzione un articolo è dedicato anche alle attività commerciali. Il club, avuta l'autorizzazione dal Comune, potrà svolgere attività commerciali all'interno dell'impianto. Il club potrà installare punti di vendita mobili e effettuare attività temporanea di ristorazione e bouvette all'interno dello stadio.