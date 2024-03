Tutto su Traoré, out Zielinski: martedì l'ultimo obiettivo stagionale, lo spareggio per Euro2024

Il centrocampista azzurro ha vinto la prima gara dei playoff per Euro 2024 e martedì si giocherà contro il Galles un posto nella fase finale

Piotr Zielinski con la Polonia ha ritrovato la maglia da titolare ed anche il gol (nel 5-1 all'Estonia). Il centrocampista azzurro ha vinto la prima gara dei playoff per Euro 2024 e martedì si giocherà contro il Galles un posto nella fase finale della competizione: "È importante tornare a giocare, ultimamente lo sto facendo poco. Comunque sto bene e vorrei riuscire a chiudere l’annata nel migliore dei modi", le parole di Zielinski che però è sempre più ai margini del Napoli.

Ha scelto l’Inter, ADL ha rotto col suo manager Bolek ed il rendimento deludente ha fatto il resto relegandolo ad alternativa. Il polacco sarà in panchina anche contro l'Atalanta: il Napoli ha puntato tutto su Traorè che "ha parlato col ct della Costa d’Avorio rinunciando così alla nazionale per migliorare la sua condizione. Si sta allenando in questi giorni per tornare al top e lasciare il segno. Può essere uno dei fattori della rincorsa Champions, assieme ad Anguissa, anche lui rimasto a Castel Volturno: il camerunense ha bisogno di rifiatare per tornare ad incidere. È indispensabile per il Napoli. Zielinski, invece, non lo è più", scrive Repubblica.