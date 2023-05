Udinese, il patron Pozzo a Sky: "Il Napoli è stato straordinario, ma noi vogliamo vincere"

Il patron dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, ha presentato così a Sky Sport la sfida col Napoli di questa sera

Il patron dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, ha presentato così a Sky Sport la sfida col Napoli di questa sera: "Tifiamo per la nostra squadra ed evidentemente tutti abbiamo voglia di vincere. Il Napoli ha fatto un campionato straordinario, non credo che in passato ci sia stato un divario così netto fra la prima e la seconda in classifica. La squadra di Spalletti ha già vinto virtualmente lo Scudetto dopo un grande campionato. Noi però stasera cercheremo di vincere come facciamo in ogni partita".