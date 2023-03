UFFICIALE - Il Napoli ai quarti, tutto sul sorteggio: ecco date e tutte le possibili rivali

Il club di De Laurentiis sarà presente al sorteggio che si svolgerà venerdì 17 marzo alle 12 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera).

Il Napoli è ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Il club di Aurelio De Laurentiis sarà quindi presente al sorteggio che si svolgerà venerdì 17 marzo alle 12:00 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). Non ci saranno teste di serie ed il sorteggio è libero anche per l'accoppiamento per club della stessa nazione o che si sono già affrontati nei gironi. Sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (che oppongono le vincitrici dei quarti) e per determinare la squadra di casa pro forma in finale. L'Uefa ha già comunicato le date: le partite di andata si giocano martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno è in programma il 18 e 19 aprile. Le semifinali si disputano il 9/10 e 16/17 maggio, mentre la finale si gioca sabato 10 giugno.