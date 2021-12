UFFICIALE - Ottime notizie da Castel Volturno: Insigne e Mario Rui in gruppo e recuperati per lo Spezia

Buone, ottime notizie per Luciano Spalletti all'indomani del successo contro il Milan. Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, dove ha ritrovato in gruppo Lorenzo Insigne e Mario Rui, rimasti fuori dai convocati per la trasferta di Milano. Il capitano e il terzino portoghese - come comunicato dal club azzurro nel consueto report - si sono allenati per tutto il tempo con il resto dei compagni e dunque, salvo complicazioni, sono recuperati per la sfida di mercoledì contro lo Spezia.