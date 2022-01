UFFICIALE - Spalletti non recupera ancora Fabian: lo spagnolo lavora a parte

Il Napoli pareggia a Torino con la Juventus nonostante tante assenze, tra calciatori positivi al Covid-19, squalificati e un infortunato. Chi non c'era all'Allianz a causa di problemi fisici è stato Fabian Ruiz, un calciatore che Luciano Spalletti non recupera neanche all'indomani del big match con i bianconeri. Oggi la squadra è tornata ad allenarsi a Castel Volturno, in vista della prossima sfida con la Sampdoria, e il centrocampista spagnolo ha svolto ancora lavoro personalizzato, come reso noto dal club azzurro nel suo consueto report.