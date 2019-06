Under 17, il Napoli in semifinale Scudetto: altra sfida alla Roma. Domani la semifinale dell'Under 15

Risultato di grande importanza per il settore giovanile del Napoli che continua a crescere anno dopo anno. Dopo l'Under 15, volata in semifinale scudetto per la seconda volta di fila e dopo aver chiuso il campionato da prima e da imbattuta (clicca qui), il Napoli porta anche l'Under 17 alle Final Four per il titolo. Gli azzurrini infatti hanno battuto la Fiorentina nei quarti di finale, pareggiando lo 0-1 subito in Toscana e qualificandosi grazie alla migliore posizione nel proprio girone. L'Under 17 sfiderà dunque in semifinale, al Benelli di Ravenna, la Roma che ha eliminato il Milan. L'altra semifinale sarà Inter-Atalanta che hanno eliminato Genoa e Juventus.

Sarà il secondo incrocio con la Roma perché anche l'Under 15 è stata accoppiata con i giallorossi e giocherà domani alle 20.30 al Mazzola di Santarcangelo di Romagna. Sulla carta il Napoli Under 15 sembra avere maggiori possibilità di andare avanti, considerando che in campionato ha chiuso il girone da prima, davanti ai giallorossi, e come unica squadra imbattuta della categoria. Di seguito il programma nel dettaglio, tratto da Calcionazionale

UNDER 17 SERIE A-B - FINAL FOUR

SEMIFINALI - LUNEDI 17 GIUGNO

GARA 1) ORE 17.30: INTER - ATALANTA Mazzola - Santarcangelo di Romagna

GARA 2) ORE 20.30: ROMA - NAPOLI Benelli - Ravenna

FINALE SCUDETTO - GIOVEDI 20 GIUGNO, ORE 17.30

STADIO B. BENELLI - RAVENNA

SUPERCOPPA UNDER 17 - SABATO 22 GIUGNO, ORE 17.30

G. CAPANNI - SAVIGNANO SUL RUBICONE

UNDER 15 SERIE A-B - FINAL FOUR

SEMIFINALI - LUNEDI 10 GIUGNO

GARA 1) ORE 17.30: GENOA - MILAN Capanni - Savignano sul Rubicone

GARA 2) ORE 20.30: NAPOLI - ROMA Mazzola - Santarcangelo di Romagna

FINALE SCUDETTO - GIOVEDI 13 GIUGNO, ORE 20.30

STADIO B. BENELLI - RAVENNA

SUPERCOPPA UNDER 15 - SABATO 15 GIUGNO, ORE 17.30

B. BUCCI - RUSSI