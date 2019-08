Zidane a sorpresa: "James è in forma, sono contento di averlo in squadra e lui è contento"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato, l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato di James: "È in forma, sono contento di averlo in squadra e lui è contento. Conto su tutti i miei giocatori”. Parole, le sue, che sembrerebbero di chiusura in chiave Napoli. Eppure il mercato è imprevedibile.

Zidane ha parlato anche di Pogba che è il vero sogno per il centrocampo: "È un giocatore del Manchester United e lo rispettiamo. Io sono felice dei miei calciatori" le parole del tecnico francese.