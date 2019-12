Zielinski a Sky: "Dominato, meritavamo di più! Ancelotti? E' un grande, noi dobbiamo dare di più"

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare a caldo il pareggio della Dacia Arena: "Che valore ha questo punto? Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, abbiamo dimostrato di saper giocare il nostro calcio. Abbiamo creato tante occasioni e dominato, meritavamo qualcosa in più. Questo punto ci serve per la fiducia, conosciamo il momento che stiamo vivendo, ma dobbiamo ripartire dal secondo tempo".

Sul periodo. "Stiamo vivendo un periodo non buonissimo, vogliamo fare molto meglio, dobbiamo fare molto meglio. Siamo una grande squadra ma nel calcio succedono questi periodi, ora pensiamo alla partita di martedi che è importante".

Su Ancelotti. "E' un grande mister, noi scendiamo in campo e noi dobbiamo dare di più".

Sul gol. "Sono contento sia arrivato il gol, ho tirato tantissime volte in porta, sono contento. E' arrivato qui dove sono cresciuto ed ho esordito in Serie A. Sono contento".