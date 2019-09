50mln e polemiche spazzate via in 23’: il boom di Lozano

(di Arturo Minervini) - Alessandro Manzoni lo raccontava alla perfezione: Il Coraggio chi non lo ha non può darselo. Questione di carattere, di carisma, di forza mentale a reggere certe pressioni che per altri diventano invece un macigno (Verdi, un nome non a caso). Hirving Lozano è diverso. Hirving Lozano alle prime volte è così abituato a mostrarsi col vestito migliore, che non ha voluto essere da meno nemmeno sul campo dell’avversaria più ostica. C’era una tradizione da mantenere viva, quella della rete ad ogni debutto. E le tradizioni sono una corda che ci lega al nostro passato, attestato di coerenza verso la nostra persona, segnale di continuità tra quello che eri, quello che sei e quello che vorrai essere. Così, El Chucky ha subito messo le cose in chiaro allo Stadium, mostrando di essere fatto di un materiale sempre più raro.

L’acquisto più pagato della storia del Napoli. Non deve essere agevole muoversi in mezzo al campo portando un’etichetta così pesante al collo, un cartellino che mostra al mondo l’investimento fatto per vestirti d’azzurro. Fardello che sul terreno di gioco può compromettere i tuoi movimenti, toglierti sprint se non hai consapevolezza e incoscienza miscelate nella giusta percentuale. Cocktail emotivo che evidentemente è racchiuso nel dna del messicano, che sin dai primi palloni toccati ha mostrato grande vivacità.

Lo sprint fulminante. In molti avevano criticato la cifra spesa per il talento prelevato dal Psv, qualcuno si è subito ricreduto. Sono bastati 23’ a Lozano per consolidare la striscia di reti nei suoi esordi: uno scatto bruciante che ha lasciato tutti sul posto, facendo il vuoto per andare a spingere con freddezza il pallone alle spalle di Szczensy. Un fulmine come un colpo che fa subito scattare una scintilla, perché segnare sul campo della rivale di sempre ed avviare una rimonta sfumata solo nel finale fa nascere immediatamente un feeling particolare con i tifosi. Lozano è pronto, dunque, a ritagliarsi un posto importante in questa squadra e nel cuore dei sostenitori azzurri. Sempre perché è uno a cui piace rispettare le sue tradizioni personali…