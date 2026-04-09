ADL: "Conte mi aveva chiesto il ritiro senza tifosi, ma sarebbe stato irrispettoso"

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Aurelio De Laurentiis, intervenuto all’Egyptian Theatre di Hollywood, ha raccontato un episodio legato ad Antonio Conte e alla gestione del ritiro estivo.

Dagli Stati Uniti arriva un retroscena significativo sul rapporto tra Napoli, allenatore e tifosi. Aurelio De Laurentiis, intervenuto all’Egyptian Theatre di Hollywood, ha raccontato un episodio legato ad Antonio Conte e alla gestione del ritiro estivo.

Il presidente azzurro ha chiarito la sua posizione senza esitazioni: "Conte mi aveva chiesto di fare il ritiro senza tifosi, ma gli ho risposto che sarebbe stato irrispettoso. A Dimaro arrivano circa 70mila persone e a Castel di Sangro addirittura 250mila per seguire allenamenti e partite: una cosa del genere non si può negare".