Adani demolisce Allegri alla Rai: “Padre tempo! Serve il gioco, da 7 anni non produce”

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"Il Milan non è un cinema nel quale si va il sabato sera, è storia e cultura e con Berlusconi e Sacchi è stato spettacolo".

Daniele Adani, ex difensore e opinionista e Rai, ha parlato del fallimento di Allegri al Milan ai microfoni della 'Domenica Sportiva': "Se giochi hai più possibilità di vincere, se speculi e galleggi a tirare avanti, e soprattutto ti appoggi su un Paese pieno di venditori di fumo che racconta a persone non più sceme che basta vincere oggi e poi si penserà al domani cadi. Chi ha una visione e una cultura del lavoro viene premiato, chi vive tutti i giorni della settimana facendo il furbo e manipolando alcune situazioni ingiustificabili non verranno premiato.

La Juve è fuori dalla Champions perché ha cambiato costantemente dirigenti e allenatori perdendo la cultura del lavoro, il Milan ha scelto un allenatori (Allegri, ndr) che da sette anni non produce più un calcio di proposta e non ha una cultura del lavoro volto alla crescita. Il Milan non è un cinema nel quale si va il sabato sera, è storia e cultura e con Berlusconi e Sacchi è stato spettacolo. Bisogna cacciare chi nel 2026 fa il furbo".