Panchina Napoli, ADL spiazza tutti? Idea Iraola del Bournemouth
Il Napoli continua a muoversi sul mercato degli allenatori e tra i profili valutati con maggiore attenzione spunta quello di Andoni Iraola. Il tecnico del Bournemouth piace molto per idee di gioco e personalità, tanto da essere considerato una delle opzioni più intriganti per il futuro della panchina azzurra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. La trattativa resta complessa, anche per la situazione contrattuale dell’allenatore, ma il suo nome continua a circolare con insistenza negli ambienti vicini al club.
Panchina Napoli, De Laurentiis valuta il colpo a sorpresa
La pista che porta a Iraola viene considerata difficile, ma tutt’altro che impossibile. Aurelio De Laurentiis è infatti noto per le sue scelte sorprendenti e non sarebbe la prima volta che il presidente azzurro decide di puntare su un profilo internazionale per aprire un nuovo ciclo tecnico. Per questo motivo, nonostante le difficoltà dell’operazione, la candidatura dell’allenatore spagnolo resta da seguire con grande attenzione nelle prossime settimane assieme a quelle di Italiano e Allegri.
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