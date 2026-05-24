Conte non parlerà a Dazn: annuncerà l'addio in conferenza stampa con ADL

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Antonio Conte non rilascerà dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro l’Udinese, conclusa con la vittoria del Napoli per 1-0. La scelta del tecnico salentino ha subito attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, soprattutto perché arriva in un momento molto delicato della stagione. Il successo ottenuto dagli azzurri rappresenta comunque un risultato importante, maturato grazie a una prestazione solida e determinata della squadra.

Possibile addio al Napoli

Conte sarà invece presente in conferenza stampa insieme al presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo le indiscrezioni, i due potrebbero approfittare dell’occasione per comunicare ufficialmente la separazione tra l’allenatore e il club partenopeo. L’addio arriverebbe con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, segnando così la fine anticipata dell’esperienza dell’allenatore sulla panchina del Napoli.