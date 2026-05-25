Nuovo allenatore Napoli, ci sono solo due nomi: sprint e attesa per l'annuncio

vedi letture

Dopo l'addio di Conte, annunciato ufficialmente ieri in conferenza stampa, la corsa alla panchina del Napoli entra nel vivo

Dopo l'addio di Conte, annunciato ufficialmente ieri in conferenza stampa, la corsa alla panchina del Napoli entra nel vivo e, al momento, i nomi più caldi restano quelli di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. I due tecnici vengono considerati i principali candidati per guidare la squadra nella prossima stagione, ma la situazione resta ancora aperta e legata agli sviluppi con i rispettivi club. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Panchina Napoli, le ultime

La dirigenza osserva con attenzione l’evolversi degli scenari, pronta a muoversi nel momento decisivo. Il principale ostacolo riguarda infatti i rapporti ancora in essere con Milan e Bologna. Prima di affondare il colpo, sarà quindi necessario capire se uno dei due allenatori riuscirà a liberarsi e a diventare concretamente disponibile per iniziare una nuova avventura. Ma De Laurentiis ha deciso: è sprint a due tra Allegri e Italiano per il dopo-Conte.