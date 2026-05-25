Nuovo allenatore Napoli, ci sono solo due nomi: sprint e attesa per l'annuncio
Dopo l'addio di Conte, annunciato ufficialmente ieri in conferenza stampa, la corsa alla panchina del Napoli entra nel vivo e, al momento, i nomi più caldi restano quelli di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. I due tecnici vengono considerati i principali candidati per guidare la squadra nella prossima stagione, ma la situazione resta ancora aperta e legata agli sviluppi con i rispettivi club. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.
Panchina Napoli, le ultime
La dirigenza osserva con attenzione l’evolversi degli scenari, pronta a muoversi nel momento decisivo. Il principale ostacolo riguarda infatti i rapporti ancora in essere con Milan e Bologna. Prima di affondare il colpo, sarà quindi necessario capire se uno dei due allenatori riuscirà a liberarsi e a diventare concretamente disponibile per iniziare una nuova avventura. Ma De Laurentiis ha deciso: è sprint a due tra Allegri e Italiano per il dopo-Conte.
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