Napoli-Udinese 1-0, le pagelle: ritorna l'asse d'oro De Bruyne-Hojlund
Meret 6,5 - Si oppone bene ad una conclusione da fuori area di Karlstrom. Dall'81' Contini s.v. -
Di Lorenzo 6 - Inizia a ritmi bassi visto anche il gran caldo. Tornato nella difesa a tre, si sdoppia da centrale e laterale a destra.
Rrahmani 6 - Gara attenta senza sbavature, comanda come al solito la difesa.
Olivera 6 - Quella di braccetto di sinistra nella difesa a tre sembra essere diventata la posizione dove può esprmersi al meglio. Dal 46' Juan Jesus 6 - Concentrato, chiude senza sbavature la sua avventura in azzurro.
Politano 6 - Spinge molto sulla fascia in tandem con Di Lorenzo, bel duello con Solet. Dall'81' Mazzocchi s.v. -
Lobotka 6 - Gestisce palla con traquillità non pressato dall'Udinese e non disdegna degli inserimenti nei corridoi centrali lasciati liberi dalla retroguardia friulana. Al 35' si ferma per un infortunio muscolare ed è costretto a lasciare il campo. Dal 37' Gilmour 6 - Diligente in mezzo al campo, crea geometrie pulite.
McTominay 6 - Anche se al piccolo trotto, macina i chilometri come al solito. Poco preciso, si divora un gol dopo una sgroppata e un'azione personale di Hojlund.
Gutierrez 6,5 - Bell'assist ad Hojlund, fermato da un fallo non ravvisato da Zanotti che fa urlare al rigore il Maradona. In una rara sortita a destra lascia stupito il pubblico con un'elegante rabona. Su una discesa personale palla al piede, arriva stanco e conclude con poca forza centralmente.
Elmas 6,5 - Si fa trovare bene sulla trequarti, bravo nell'assist non capitalizzato da Alisson. Dopo 20' s'inverte di lato con De Bruyne.
Alisson 6 - Subito pericoloso ad inizio match, imbeccato bene da Elmas si fa deviare il diagonale in angolo da Okoye. Al 7' si ferma dopo uno scatto per un problema muscolare ed è costretto a lasciare il cambio. Dal 10' De Bruyne 7 - Grande giocata e assist perfetto nel corridoio per Hojlund nella rete dell'1-0.
Hojlund 7,5 - Solita gara generosa.Trova la rete dopo un ottimo movimento e l'assist al bacio di De Bruyne, freddo e preciso sotto porta.
Conte 7 - Conferma il teorema Conte: con lui in panchina minimo si arriva al secondo posto. In quella che potrebbe essere stata la sua ultima gara sulla panchina del Napoli controlla la partita senza problemi, dovendo ricorrere a cambi forzati nel primo tempo. Concede giuste passerelle e Juan Jesus, Mazzocchi e Contini.
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