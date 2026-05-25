ADL vuole Allegri e lui rischia l'esonero: il Milan può salutarlo dopo fallimento di ieri

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Il futuro resta appeso alle valutazioni della dirigenza, chiamata a programmare la prossima stagione dopo un’annata ben al di sotto delle aspettative

Sono ore decisive per Massimiliano Allegri. Il futuro del tecnico resta appeso alle valutazioni della dirigenza, chiamata a programmare la prossima stagione dopo un’annata ben al di sotto delle aspettative. La proprietà dovrà sciogliere i dubbi legati alla guida tecnica e capire quale direzione intraprendere per rilanciare il progetto sportivo. In questo contesto, anche la posizione di Allegri è finita inevitabilmente sotto esame. Rischio esonero alto dopo il fallimento di ieri e la mancata qualificazione in Champions.

Allegri-Milan: decisioni attese nelle prossime ore

A pesare - si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola - è soprattutto il rendimento della squadra e un bilancio stagionale giudicato deludente. Dopo risultati lontani dagli obiettivi prefissati, il rischio di un esonero appare concreto e le prossime ore potrebbero risultare determinanti per il destino dell’allenatore. La società è al lavoro per valutare ogni scenario possibile, mentre cresce l’attesa per una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri in vista del prossimo campionato. E il Napoli resta alla finestra, per Allegri.