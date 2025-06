ADL ed il colpo da Jackpot che ha fatto saltare i piani della Juventus

Oggi alle 08:03 In primo piano

Il colpo da Jackpot di Aurelio De Laurentiis che ha fatto saltare i piani della Juventus. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno evidenzia la mossa a sorpresa del patron e la sua promessa a Conte di regalargli un mercato da trecento milioni di investimenti tra cartellini ed ingaggi. Questo il piano risolutivo del patron azzurro.

Scrive il quotidiano: “Per accontentare Conte come ha dichiarato dopo la conferma dell’allenatore salentino in azzurro. Un colpo da jackpot del patron che ha fatto saltare i piani della Juventus, che ha poi deciso di andare avanti con Tudor”. Ricordiamo che nella giornata di martedì Comolli, il nuovo GM, ha ufficializzato la sua conferma per la stagione 2025‑26, elogiando il suo lavoro, l’intensità delle squadre e la capacità difensiva, anche ricordando il brillante percorso col Marsiglia