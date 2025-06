Ultim'ora De Bruyne è arrivato a Fiumicino: ora direzione Villa Stuart per le visite

Kevin De Bruyne è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Fiumicino. Il centrocampista belga, colpo di mercato del Napoli, è partito questa mattina molto presto da Bruxelles e ha raggiunto l’Italia, Roma, la Capitale. Accordo totale raggiunto nelle ultime ore e oggi è il Kdb day che stiamo seguendo in tempo reale con tutti gli aggiornamenti.

Ha finalmente inizio la sua avventura italiana. De Bruyne arriva a parametro zero. Adesso il giocatore è diretto alla clinica Villa Stuart per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Accordo biennale con opzione per l’ex capitano del Manchester City che dopo dieci stagioni ha lasciato la Premier League per il Napoli.