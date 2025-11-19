ADL ha deciso, nessuna visita a Castel Volturno: fiducia in Conte

Una scelta già manifestata pubblicamente attraverso una serie di messaggi social dopo la sconfitta amara di Bologna

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, a Castel Volturno non sono previste sorprese clamorose. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile visita di Aurelio De Laurentiis, ma al momento non è in programma. Il quotidiano spiega che, in attesa del rientro dell’intera rosa, una certezza c’è già: non è prevista la presenza del presidente al Training Center.

De Laurentiis avrebbe infatti deciso di confermare piena fiducia al suo allenatore. Una scelta già manifestata pubblicamente attraverso una serie di messaggi social dopo la sconfitta amara di Bologna. Il presidente non ritiene necessario un intervento diretto. Conte sa di avere la totale fiducia del club e, secondo quanto riportato, ha la personalità per affrontare autonomamente questo momento complicato. Dunque, nessun faccia a faccia urgente e nessuna pressione aggiuntiva.