Podcast Pedullà: "Raspadori, Roma avanti. Goretzka idea per giugno. Su Chiesa..."

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, grande esperto di mercato, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli

"Mercato a saldo zero? Uno scandalo. Serve un mercato intelligente, il Napoli ha fatto le ultime sessioni straordinarie accontentando Conte. Ora Lucca deve essere convinto di dove andrà, altrimenti parliamo del nulla. Ci sono nomi di attaccanti mai cercati dal Napoli e poi occhio alle sorprese. Il diktat del club era quello di arrivare al Verona per poi pensare al mercato. Bisogna anche capire la tempistica del rientro di Lukaku.

Raspadori? La Roma ha un ds un po' lento a differenza di Manna che è sempre in quarta marcia e fa il mercato come piace a me. C'è collaborazione con la società. Si colpisce e si porta a casa. Nel mercato deve esserci anche fantasia, serve anche un mercato visionario nel calcio. Su Raspadori ho letto i nomi di troppe società. Ho sempre parlato soprattutto di Roma che è stata la prima a muovere i passi più importanti. Io sono sincero, che al Napoli possa dar fastidio il fatto che Raspadori torni in Italia dopo sei mesi per andare da una concorrente lo capisco. Dal punto di vista di Raspadori non escludo nulla, ma sarebbe sorprendente se tornasse nello stesso posto dove aveva deciso di andare via perché giocava poco. Ora, nel caso, che ruolo ci sarebbe per lui? Il problema della Roma è legato alla formula, non al fatto che il giocatore sia indeciso. Ieri in tarda mattinata e nel pomeriggio c'è stata una riunione in tal senso per capire se questo diritto di riscatto può diventare obbligo così da poter tornare in Italia non solo per pochi mesi. La Roma avrebbe dovuto farne uno subito di attaccante. Su Zirkzee cambia poco il nuovo allenatore. Lui ormai ha deciso di andare. Ma era importante regalare subito un centravanti a Gasperini.

Il Napoli cerca Raspadori? Ogni tanto ci sono anche azioni di disturbo che però a volte si possono anche concretizzare, come gli allenatori che mi dicono che chiederanno tantissimo ai presidenti che incontreranno, poi loro accettano e lui firma a quelle cifre. Quindi Raspadori la teniamo come suggestione, ma poi se torna quale sarebbe la visibilità di Raspadori? Sempre la stessa? Tra l'altro sta tornando anche Lukaku. Ripeto, la Roma ad oggi ha mosso i passi più concreti per il giocatore. Vedremo cosa accadrà.

Goretzka del Bayern? Ho cercato di chiarirla questa cosa. E' un nome che piace ma ho escluso qualsiasi ipotesi per gennaio, non credo andrà via a metà stagione. Il Napoli è in fila per giugno, che dunque diventa marzo, anzi febbraio. Il Napoli ha dimostrato di avere la forza per fare qualsiasi operazione. Escludevo solo quelle per profili sudamericani. Mainoo possiamo pure tenerlo, ma tra un po' non avrai più l'emergenza di prima.

Chiesa? Oggi ci sta pensando più la Juve che il Napoli. Va fatta una premessa: nei primi giorni, se avessi chiesto a Conte l'esterno italiano capace di incidere rispetto alle sue ambizioni avrebbe risposto Conte. Già ai tempi dell'Inter c'era stato un tentativo serio e concreto, ma comunque Chiesa l'estate dopo sarebbe andato alla Juve con cui già c'era un impegno. Io penso che lui oggi tornerebbe di nuovo alla Juve. Come Frattesi, anche lui è scontento. E tutti adesso sperano nel Mondiale. Oggi chi non ha visibilità dovrà provare a fare qualcosa di diverso. BIsogna mettersi d'accordo sulla formula. La Juve ha l'appoggio di Chiellini che è un suo amico. Chiesa era andato via un po' depresso dalla Juve per non aver rinnovato. Mi permetto di dire una cosa, chi lo assiste avrebbe dovuto fargli capire prima che al Liverpool non avrebbe giocato. La possibilità di un rientro in Italia è concreta.

Frattesi? L'Inter chiedeva 50 milioni, ovvero 45 milioni più 5 di bonus. Non volevano rafforzare una diretta concorrente e quindi c'era sovrapprezzo del 15%. I tempi adesso sono più maturi. La Juve è ferma. Costa 30 milioni più bonus Frattesi. Si va avanti con il Galatasaray. Bisogna fare in modo che l'Inter esca soddisfatta da questa operazione. Ma bisogna fare presto perché se non chiudi qualcuno può inserirsi. Il Napoli ad oggi non c'è, prima sì. A Conte piace molto ma ad oggi non c'è, ripeto, il Napoli".