Ultim'ora Chiesa, c'è anche il Napoli! Sky: ecco la richiesta del Liverpool

Federico Chiesa rappresenta una possibilità per il Napoli in questa finestra invernale di calciomercato: lo ha anticipato questa mattina Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio TuttoNapoli, adesso arriva la conferma anche dall'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio. Sull'esterno offensivo italiano c'è l'interesse della Juventus che ha già preso contatti con il suo entourage, ma pure gli azzurri valutano il profilo del calciatore del Liverpool per rinforzare l'attacco.

Al momento, però, i Reds sono fermi sulla propria posizione: nessun prestito, solo il trasferimento a titolo definitivo è contemplato, almeno per ora. Un fattore che non coincide con l'idea del Napoli: in virtù del blocco soft del mercato, il club azzurro dovrà chiudere questa sessione a saldo zero e quindi è difficile aspettarsi un'offerta per acquistare Federico Chiesa o altri calciatori. Il calciomercato riserva sempre delle sorprese, dunque la situazione verrà monitorata con attenzione.