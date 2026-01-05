Ultim'ora Lucca, il Benfica insiste! Sky: nuovi contatti, i lusitani chiedono il prestito

I riflettori sono puntati su Lorenzo Lucca in questa finestra invernale di calciomercato. L'avventura del centravanti italiano al Napoli non è decollata fin qui, il minutaggio è basso ed il rientro di Romelu Lukaku rischia di togliergli ulteriore spazio: per questi motivi Lucca potrebbe dire addio già a gennaio. In questo senso, il Benfica di José Mourinho sembra il club più interessato.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, i lusitani insistono per Lorenzo Lucca: nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti con il Napoli. Il club portoghese chiede però il centravanti classe 2000 con la formula del prestito di sei mesi, bisognerà capire quindi la posizione degli azzurri che al momento hanno il giocatore in prestito con obbligo di riscatto dall'Udinese e per cederlo dovrebbero versare anticipatamente 26 milioni di euro nelle casse dei friulani.