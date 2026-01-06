Occhio a Raspadori, Gazzetta: "E da Roma offerto un attaccante"
il Napoli potrebbe cedere Lorenzo Lucca all'esterno, Benfica o Porto lo cercano, e comunque cerca un attaccante. Si parla del possibile ritorno di Raspadori mentre non è ancora del tutto tramontato il nome di Dovbyk della Roma che nella Capitale è chiuso dalla concorrenza di Ferguson e soprattutto rischia di giocare ancor meno col probabile arrivo di un altro centravanti. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive: "Occhio sempre al possibile inserimento azzurro per Raspadori, ceduto in estate all’Atletico, dopo due scudetti vinti.
Occhio anche a Dovbyk che si sta offrendo. Il mercato, anche a Napoli, è apertissimo".
