Occhio a Raspadori, Gazzetta: "E da Roma offerto un attaccante"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:30In primo piano
di Fabio Tarantino

il Napoli potrebbe cedere Lorenzo Lucca all'esterno, Benfica o Porto lo cercano, e comunque cerca un attaccante. Si parla del possibile ritorno di Raspadori mentre non è ancora del tutto tramontato il nome di Dovbyk della Roma che nella Capitale è chiuso dalla concorrenza di Ferguson e soprattutto rischia di giocare ancor meno col probabile arrivo di un altro centravanti. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive: "Occhio sem­pre al pos­si­bile inse­ri­mento azzurro per Raspa­dori, ceduto in estate all’Atle­tico, dopo due scu­detti vinti.

Occhio anche a Dov­byk che si sta offrendo. Il mer­cato, anche a Napoli, è aper­tis­simo".