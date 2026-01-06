Infortunio Neres, sospiro di sollievo: c'è una speranza in vista dell'Inter

Confermata la prima diagnosi: per David Neres, ko domenica all’Olimpico in occasione della partita contro la Lazio, costretto a chiedere il campo a metà del secondo tempo, gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri presso il Pineta Grande Hospital hanno ribadito il «trauma distorsivo alla caviglia sinistra».

Il giocatore, che ha iniziato l’iter riabilitativo, salterà sicuramente la partita di domani al Maradona contro il Verona mentre è in dubbio per quella di domenica sera a San Siro contro l’Inter. Si proverà il recupero per una partita chiave della stagione e di questo tour de force di gennaio contro la capolista. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola. 