Podcast Sosa sull'infortunio di Neres: "Dipende molto dalla soglia del dolore. Vi spiego"

vedi letture

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di Napoli Talk, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Neres? Gli infortuni alla caviglia nella mia carriera ne ho avuti tanti: è un trauma che molte volte ti puoi fare da solo, appoggiando male il piede, oppure arriva dopo un contrasto. Vista la diagnosi comunicata dal Napoli, secondo me adesso dipende soprattutto dalla soglia del dolore del calciatore. Il problema è che nei primi giorni probabilmente non riesci nemmeno ad allenarti: per questo io credo che contro il Verona non ce la faccia. Però sono fiducioso che il brasiliano possa riuscire a sopportare il dolore e provare a giocare contro l’Inter. Di solito metti una fasciatura molto stretta e vai avanti, ma ripeto: dipenderà più che altro dalla soglia del dolore".

Il punto, però, non è uguale per tutti i ruoli. "È una considerazione intelligentissima: io ero un centravanti, non dovevo fare tanti dribbling, correvo in dritto, tenevo palla, saltavo per colpirla. Invece i movimenti delle caviglie e delle ginocchia che fa Neres, con cambi di direzione e uno contro uno, sono totalmente diversi. Quindi bisogna vedere quanto riesce a sopportare quel tipo di dolore nei movimenti che fa lui dentro il campo".

Sosa si sofferma anche su Hojlund e sulla crescita “da centravanti vero”: "Il movimento sul primo palo fa parte dell’ABC del ruolo: ti serve per concludere ma anche per liberare il secondo palo per l’inserimento di un centrocampista o di un esterno. Lui è giovane e molto intelligente, sono convinto che crescerà ancora e i gol gli daranno motivazioni".

Poi l’allarme gestione: "Con le partite ogni tre giorni Conte e lo staff dovranno trovare un minutaggio giusto per tutti. Il rischio è arrivare a fine gennaio con 11-12 calciatori spremuti: devi dilazionare su 15-16 uomini per evitare altri infortuni".

E se Neres non recupera in tempo per l’Inter? La soluzione, per Sosa, è chiara: "Io proverei ad alzare Politano, che in queste ultime partite l’ho visto molto lucido. Proverei anche ad alzare Di Lorenzo e dietro hai Beukema, puoi spostare Buongiorno: mantenere lo stesso sistema si può, spostando dei calciatori. L’importante è fare i tre punti col Verona per arrivare al big match nelle migliori condizioni".

Chiusura netta su Lucca: "Fino ad adesso non è stato all’altezza. Anche senza fare gol, devi mostrare un atteggiamento diverso: sotto questo punto di vista non mi ha convinto. Poi mercoledì entra e fa due gol e cambio idea, ma fin qui no".