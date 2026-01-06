Lucca-Benfica, già ci siamo? Il Mattino: "Affare in dirittura d'arrivo"

Lorenzo Lucca, secondo 'Il Mattino' oggi in edicola, è molto vicino al Benfica. Mourinho spinge per avere l'ex centravanti dell'Udinese chiuso al Napoli dopo l'arrivo di Hojlund e in cerca di una nuova squadra. Con la Lazio, intanto, era out per stato influenzale. Il mercato attorno a lui si sta accendendo.

"Il Benfica è pronto a rimpiazzare il club azzurro, a sostenere l'onore del riscatto a 30 milioni di euro. E per Lucca la rinascita alla corte di José Mourinho. Anche ieri, ci sono stati dei lunghi scambi di mail per definire l'operazione che appare ormai in dirittura d'arrivo", si legge sul quotidiano oggi in edicola.