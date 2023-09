ADL non ha accettato il Tapiro: ignorato l'inviato di Striscia a Roma

Aurelio De Laurentiis non ha accettato il Tapiro di Striscia la notizia

Aurelio De Laurentiis non ha accettato il Tapiro di Striscia la notizia. In mattinata alla stazione Termini di Roma, l’inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, ha provato a consegnare il famoso premio della trasmissione al presidente del Napoli dopo le polemiche degli ultimi giorni per il caso social scoppiato per Osimhen. Il numero uno azzurro non lo ha voluto accettare e ha proseguito dritto per la sua strada. Lo riporta il Corriere dello Sport.