ADL temeva altro ammutinamento: dopo telefonata con Spalletti ha cambiato idea sul ritiro

Dal ritiro alle cene per volere di Luciano Spalletti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce quello che è accaduto

TuttoNapoli.net

Dal ritiro alle cene per volere di Luciano Spalletti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce quello che è accaduto nelle ore successive il ko di Empoli e spiega che le ultime decisioni sono nate per volere del tecnico: "In due giorni di contorsioni tecniche e verbali (e anche verbose), girellando alla ricerca di un albergo che consentisse di starsene in ritiro (permanente, eh), il Napoli ha riscoperto il senso acuto del disagio e anche quello della paura, ha temuto di poter (dover?) fronteggiare il pericolo di un ennesimo ammutinamento ed ha sposato la linea-Spalletti, che Adl ha condiviso nel corso di una lunga telefonata, servita per confrontarsi e per rimuovere quell’aut aut divenuto il terreno di uno scontro senza un domani".