Ag. Kvaratskhelia: "City? Smentisco! Si lotta per scudetto e Champions, come può pensare ad altri club?"

Smentite su rumors dall'estero per Khvicha Kvaratskhelia. Il suo agente ha negato ogni ipotesi ai media georgiani spiegando che il suo assistito è concentrato solo ed esclusivamente sul Napoli e su questa avvincente stagione: "Manchester City? Al momento non c'è niente né con noi né con il Napoli. C'è la possibilità di vincere lo scudetto e si sta ancora lottando per la Champions. In un momento simile, come può pensare ad un'altra squadra?" le sue parole.