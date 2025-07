Ultim'ora Contatti continui per Beukema! Sky: il Napoli vuole chiudere col Bologna in giornata

Prosegue senza sosta il dialogo tra Napoli e Bologna Sam Beukema. In queste ore, stando a quanto riferito da Sky Sport, le due società sono impegnate in contatti frequenti per provare a definire tutti i dettagli dell’operazione entro la giornata. Il centrale classe ’98 è considerato uno dei profili ideali per rafforzare la retroguardia azzurra. Il Napoli punta a chiudere quanto prima, anche per regalare a Conte un rinforzo affidabile nel cuore della difesa già nella fase iniziale del ritiro estivo.

Il Bologna ha fissato la valutazione del giocatore attorno ai 30 milioni di euro, cifra che rappresenta la base su cui si sta ragionando in queste ore. Non è escluso che si possa arrivare a una formula più articolata, con l’inserimento di eventuali contropartite o bonus legati a obiettivi. Il club partenopeo è determinato a portare a casa il difensore, considerato una priorità per completare il reparto arretrato. I prossimi incontri potrebbero essere decisivi per il buon esito della trattativa.