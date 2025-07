Beukema a un passo! Rai: il Bologna si è deciso, si lavora ai bonus! Tutti i dettagli

Sam Beukema è davvero vicino al Napoli. In queste ultime ore sono andati avanti i contatti tra Napoli e Bologna per la definizione dell'operazione. Le ultime arrivano da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, a Rai News 24: "Dopo Noa Lang (definito ieri, come avevamo anticipato martedì sera) si sta avvicinando a grandi passi il bolognese Beukema. Per la prima volta dalle segrete stanze emiliane ci arriva l'apertura per una imminente cessione. Il Bologna poco fa ha chiesto al Napoli di migliorare di poco la base fissa (poco più di 30 milioni quindi) e inserire più bonus facili (quarto posto in campionato, superamento del primo turno in Champions, numero minimo di presenze del difensore) che difficili.

Non solo. Il Bologna ha chiesto di non inserire Zanoli o altri giocatori. Eventualmente se ne riparlerà quando si ritornerà a parlare di Ndoye, tenuto fuori in queste ore dai discorsi tra i due club. Beukema quindi vicino se non addirittura vicinissimo. Il DS Manna si è dimostrato per l'ennesima un manager lungimirante e saggio. Nonostante i reiterati dinieghi del Bologna ha saputo attendere il momento giusto per l'assalto decisivo, avendo il totale e incondizionato appoggio del calciatore. Il suo agente pochi giorni fa parlando ai dirigenti felsinei fu chiaro: 'Trovate un accordo. Beukema vuole solo il Napoli'. Subito dopo Manna ha affondato".