Lang in Italia la prossima settimana: tutto fatto, visite mediche fissate

vedi letture

Noa Lang al Napoli, è fatta. Operazione da 25 milioni più 5 di bonus. Firmerà un contratto da 2,5 milioni a stagione fino al 2030. Rinuncerà a parte dello stipendio: lo ha deciso per accelerare la chiusura dell'affare, come riferito da La Gazzetta dello Sport. Già a gennaio voleva il Napoli e si era esposto in prima persona con il Psv chiedendo di essere ceduto. L'addio, sei mesi dopo. Visite mediche all'inizio della prossima settimana quando sbarcherà in Italia. Quindi firma e subito con la squadra per il ritiro di Dimaro.

Lang poteva arrivare già a gennaio, era stato individuato dalla società come erede di Kvaratskhelia ma il Psv lo aveva blindato. Prima, infatti, c'era l'Eredivisie da vincere. Due successi di fila in campionato per Lang con il Psv e con la 10 sulle spalle. Anni 26, 14 gol nell'ultima stagione, l'olandese è ora pronto a vivere la sua nuova avventura. Lang non vede l'ora di trasferirsi al Napoli per cominciare a lavorare con Conte.