Lutto nel mondo del calcio: Jota del Liverpool perde la vita dopo un incidente stradale

vedi letture

Tragedia nel mondo del calcio. Come si legge sull'edizione online de La Gazzetta dello Sport, nella mattina di oggi è morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool. Aveva 28 anni. Il portoghese è rimasto vittima di un incidente stradale in Spagna, nei pressi della regione di Sanabria, in provincia di Zamora.

Il veicolo su cui viaggiava il portoghese insieme al fratello André, calciatore professionista di 26 anni di Penafiel, è uscito di strada, provocando un incendio. Anche il fratello è morto. Secondo i testimoni che hanno chiamato il 112, l'auto è stata avvolta dalle fiamme che si sono propagate anche alla vegetazione circostante. Jota si era sposato il 22 giugno scorso e aveva 3 figli, l'ultima nata da poco.