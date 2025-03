Ag. Meret: "Siamo ai dettagli, accordo almeno biennale. Alex vuole continuità a Napoli!"

Il Pepito Day è stato anche l’occasione per incontrare Federico Pastorello, storico agente di Giuseppe Rossi. Raggiunto da Tuttomercatoweb.com al Franchi, il procuratore ha raccontato le emozioni di un giorno diverso: “È stata una giornata emozionante, è stato bello vedere così tanti campioni riuniti che hanno fatto anche viaggi lunghi per venire a giocare questa partita di saluto a Pepito. È stato veramente molto emozionante, ovviamente anche per me personalmente e per mio fratello Andrea che lo abbiamo seguito durante tutta la sua carriera, che è stata sfortunatissima e tutti i rimpianti vengono alla memoria anche in questo stadio. Però fa parte della vita”.

Cosa farà da “grande” Pepito?

“Lui sta già facendo molte cose negli Stati Uniti, dove abita: ha creato questa scuola calcio dove insegna ai bambini piccoli, la sua passione è enorme. Ha tante qualità e ha sicuramente tanto da insegnare. Per il momento lo fa a livello giovanile e poi vedremo in futuro cosa vorrà fare”.

Uno sguardo al campionato di Serie A: Inter prima e favorita?

“Per me l'Inter è partita da favorita e rimane tale: al di là dell’organico più completo, sono ragazzi che lavorano assieme da tanti anni e l'allenatore è bravissimo. Inzaghi è riuscito a creare uno spirito di squadra importante e poi devo dire giocano veramente bene. Detto questo, è chiaro: Napoli e Atalanta non le possiamo assolutamente scartare. Intanto perché i punti di distacco sono pochi, e poi perché il calendario dell'Inter è molto fitto. I nerazzurri sono in corsa su tutti e tre i fronti, quindi qualche passo falso può esserci e il campionato secondo me non è ancora chiuso. Sarà bello fino alla fine”.

Tra i suoi assistiti in casa Inter, c’è da decidere il futuro di De Vrij e Acerbi.

“Per come stanno giocando credo non ci dovrebbero essere dubbi sul futuro. Aspettiamo la decisione della società, dell’allenatore e dei direttori: spetta a loro visto che le opzioni sono a loro favore, ci sono dei tempi tecnici che andranno rispettati. Però credo che in campo i ragazzi stanno dimostrando di meritare una riconferma, che entrambi vorrebbero. Se poi le decisioni saranno diverse da queste le rispetteremo e comunque sono convinto che i ragazzi ringrazieranno in ogni caso: Stefan è all’Inter da tanti anni, Francesco da un po’ meno ma entrambi hanno vissuto tante soddisfazioni ed emozioni. Sono decisioni che spettano all’Inter e che prenderemo con serenità”.

In casa Napoli il rinnovo di Meret sta andando un po’ per le lunghe.

“Effettivamente è stata una trattativa molto complicata, è il gioco delle parti. La cosa che hanno in comune Alex e il Napoli è che vogliono comunque continuare a lavorare assieme, credo che questo sarà alla fine la chiave per dirimere gli ultimi dettagli. Ormai siamo veramente ai dettagli, quindi io spero che a brevissimo si possa dare l'annuncio. Anche perché, al di là delle sollecitazioni esterne, Alex non ci ha mai chiesto altro che continuare a Napoli: sono sei anni che è in questa società e se ne sente parte integrante. Poi devo esser sincero: con lui non è sempre semplice parlare, perché è molto concentrato sul campionato e certi argomenti lo disturbano, quindi spesso e volentieri ci mettiamo del tempo per questo motivo”.

La base dell’accordo qual è? Un altro anno con opzione?

“No, questo tipo di idea a noi non sta bene: Alex vuole comunque avere almeno almeno due anni, quindi fino al 2027. Se si sposa un progetto lo si deve fare con un minimo di continuità. Alex ha 27 anni ed è nel pieno della sua maturità e della sua carriera. Ma non ci sono problemi, in linea di massima c’è l’accordo”.