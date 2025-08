Miretti-Napoli, l’agente conferma: “Tutto vero, aspettiamo una decisione della Juve”

Giovanni Branchini, agente FIFA e procuratore di Fabio Miretti, tra gli altri, ha parlato a Sky Sport del suo assistito, obiettivo di mercato del Napoli: "C'è un interessamento del Napoli per lui. Noi stiamo chiaramente aspettando l'evoluzione perché i club hanno iniziato a parlarsi. Lui gioca nella Juventus da quando ha 9 anni, il 3 di agosto ne compie 22... Ha 100 partite in Serie A, 75 nella Juve e ora aspetta che venga presa una decisione che, dal nostro punto di vista, ci vede privilegiati perché essere contesi da Juventus e Napoli oggi è qualcosa che per un atleta anche meritevole come Fabio è già un bellissimo risultato".

Qual è il ruolo in cui si esalta di più?

"Ha una storia nelle giovanili della Juventus che lo ha portato un po' a giocare in tutte le posizioni del centrocampo, ma con un'attitudine centrale, cioè da playmaker, da regista basso e da trequartista. Aveva anche la bella abitudine di segnare molti gol. Vieira gli ha chiesto una posizione diversa e devo dire che all'inizio gli ha creato anche qualche difficoltà, ma poi è riuscito con la crescita globale di tutta la squadra, perché il Genoa si è ritrovato a giocare veramente un buonissimo calcio, è riuscito a interpretare il ruolo come l'allenatore gli aveva chiesto di fare, con soddisfazione anche sua: ha segnato qualche bella rete e si è resto protagonista di buone prestazioni. Purtroppo non ha potuto finire la stagione per uno sciocco infortunio, la frattura della clavicola, ma ora si sta allenando a pieno con la Juventus ed è tutto superato. Io credo che sia ancora un giocatore in fase di definizione, può giocare in più posizione perché è dotato di una certa sensibilità tattica e soprattutto di una grande umiltà. Può rendersi utile in più posizioni".

Perfetto per Conte.

"Infatti la sensazione è questa. Essere stimati da lui ed essere ritenuti un'ipotesi per rinforzare un club già fortissimo come il Napoli è già un grandissimo risultato. Dovesse essere quella la destinazione verrà affrontata con tutta l'umiltà del caso perché c'è un gruppo di giocatori da cui si può sempre imparare molto".