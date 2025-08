Osimhen, dopo il video del Napoli arriva il suo breve saluto: "Grazie per tutto"

Victor Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray: lascia il Napoli a titolo definitivo. L’operazione si è conclusa per i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, a cui si aggiunge un 10% sulla futura rivendita del calciatore. Il Napoli incasserà subito 40 milioni, mentre i restanti 35 saranno versati in due tranche entro il 2026. Dal canto suo, Osimhen percepirà uno stipendio da 15 milioni di euro netti a stagione, più un bonus fedeltà da 1 milione e 5 milioni aggiuntivi legati ai diritti d’immagine.

Il nigeriano, poco dopo la pubblicazione del video ufficiale di saluto da parte del club azzurro, ha affidato ai social un breve (e freddissimo) messaggio rivolto al Napoli e alla sua gente: "Grazie per tutto".

I dati statistici nel Napoli. Osimhen ha collezionato 133 presenze totali in maglia azzurra (108 in Serie A), segnando complessivamente 76 reti (65 in Serie A), accompagnate da 18 assist.

2020‑21: 30 presenze, 10 gol, 3 assist (tutti in Serie A)

2021‑22: 32 presenze, 18 gol, 6 assist (18 gol in Serie A + 4 in Europa League)

2022‑23: 39 presenze, 31 gol, 5 assist (26 gol in Serie A in 32 presenze, titolo di capocannoniere e Scudetto conquistato).

2023‑24: 32 presenze, 17 gol, 4 assist (15 gol in Serie A + 2 in Champions League).