Ag. Milik: "Juve? Rumors irrispettosi del Napoli. Trattiamo il rinnovo, ma senza un accordo..."

Sta rimbalzando in maniera forte nelle ultime ore: Arek Milik sarebbe sempre più lontano dal Napoli, diretto verso la Juventus di Sarri. Un'eventualità sulla quale ha voluto fare dei chiarimenti David Pantak, agente dell'attaccante polacco, che ai microfoni di calciomercato.it ha chiarito la situazione: "In merito a tutto quello che è uscito sui media negli ultimi giorni, ci tengo a precisare che si tratta solo di rumors, alcuni anche irrispettosi nei confronti della società del Napoli. Sono in continuo contatto con il direttore sportivo del Napoli e la nostra conversazione sul rinnovo continua ed è sempre attiva, al termine di questo periodo di difficoltà per tutti legato al Coronavirus ci incontreremo e proveremo a trovare una soluzione. Solo nel caso in cui non si riuscisse a trovare, allora penseremo ad una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società”.