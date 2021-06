Ag. Reinildo Mandava frena: "Napoli bellissima e tifosi unici, ma stiamo trattando il rinnovo col Lille"

Reinildo Mandava, terzino sinistro del Lille, è uno dei nomi che il Napoli tiene in considerazione per potenziare il reparto difensivo. Il suo futuro è ancora un rebus, l'agente Manuel Tomas ne ha parlato al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Posso dirvi che Reinildo ha ancora un anno di contratto con il Lille, club nel quale si trova benissimo e con il quale stiamo discutendo anche la possibilità di rinnovare il contratto per i prossimi anni. Ci sono club italiani e di altri campionati che sono alla ricerca di un esterno di sinistra e non mi meraviglia che le attenzioni ricadano proprio su Mandava: ha vinto la Ligue 1 ed è anche stato proclamato miglior esterno sinistro in Francia".

SUL NAPOLI - "Personalmente, ma ci tengo a sottolineare che si tratta di una mia opinione personale, ritengo che Napoli sia una città bellissima che lega il proprio nome e la propria storia al calciatore più forte, Diego Armando Maradona. A Napoli c'è un bel clima ed i tifosi sono molto calorosi e passionali, vivono un'identità molto forte con la squadra del cuore. Ma su Reinildo, ripeto, posso solo dire che lo stato dei fatti vede il calciatore legato al Lille ancora per un anno".