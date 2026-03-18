Hojlund, decisione presa. Gazzetta: "Sarà l'uomo attorno a cui costruire"

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Il Napoli guarda al futuro e lo fa partendo da una certezza: Rasmus Hojlund. L’attaccante danese è destinato a diventare il punto di riferimento del nuovo progetto azzurro, l’uomo attorno a cui costruire una squadra competitiva sia in Italia che in Europa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club ha già le idee molto chiare. “Rasmus Hojlund sarà il centravanti del futuro del Napoli. L’uomo attorno a cui costruire la squadra che verrà”, si legge sul quotidiano, che sottolinea come l’obiettivo sia quello di restare ai vertici e consolidarsi nell’élite del calcio europeo.

Riscatto a prescindere dalla Champions

“Il fattore Champions renderà obbligatorio il pagamento di 44 milioni per l’acquisto definitivo”, evidenzia la rosea. Una cifra importante, ma che il Napoli sborserebbe a prescindere dal piazzamento tra le prime quattro. La strategia della società è stata ben definita già da tempo. “A Napoli hanno deciso diversi mesi fa di riscattare Rasmus, di sfruttare l’opzione a proprio favore”, segno di una volontà precisa di blindare il talento danese e renderlo il perno del nuovo ciclo.