Conte può sorridere: l'anticipazione sul rientro di Lobotka
Antonio Conte può sorridere grazie al recupero di uno degli uomini chiave del suo centrocampo: Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, lo slovacco è ormai vicino al rientro e potrebbe già tornare tra i convocati, almeno per accomodarsi in panchina:
“Arrivano altre buone notizie per Antonio Conte in questo rush finale del campionato. Lo slovacco Stanislav Lobotka è ormai vicino al rientro e sarà con ogni probabilità disponibile almeno per la panchina”.
Possibile staffetta con Gilmour
Un recupero importante, considerando l’assenza pesante nelle ultime uscite. Lobotka, infatti, era stato costretto a fermarsi per un problema muscolare, saltando due sfide fondamentali: “Il centrocampista slovacco aveva saltato le sfide intere contro Torino e Lecce a causa di un problema muscolare, ma ora sembra aver recuperato la piena condizione”.
Il suo rientro restituisce a Conte una soluzione in più in mezzo al campo, aumentando qualità e possibilità di rotazione. Anche perché, nel frattempo, chi lo ha sostituito ha dato risposte più che positive: “Il tecnico salentino può quindi alternare lo slovacco con Gilmour che è apparso in ottima forma”.
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