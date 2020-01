Allarme Mertens, Gazzetta: "Resta in Belgio una settimana in più"

Dries Mertens era partito per il belgio la scorsa settimana ma sarebbe dovuto tornare ieri, secondo quanto riferito da Gattuso in conferenza stampa prima dell'Inter. Invece il belga, scrive La Gazzetta dello Sport, resterà una settimana in più in Belgio per le cure. È quello che ha ottenuto come permesso dal club dato che da tempo è alle prese con vecchi problemi a un adduttore. Mertens non sarà disponibile sabato con la Lazio e anche martedì 14 in Coppa Italia (ottavi di finale) contro il Perugia. Potrebbe tornare in campo il prossimo 18 gennaio con la Fiorentina ma al momento è semplicemente una previsione.