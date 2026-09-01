Allegri già cambia il Napoli: pronte 4 novità di formazione contro l'Inter

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Il Napoli è pronto a voltare pagina dopo il ko rimediato contro il Como e guarda già alla sfida di sabato contro l’Inter a Milano. Per l’occasione, Antonio Allegri sembra orientato a modificare l’undici titolare, puntando su maggiore energia e nuove soluzioni. In particolare, Vergara, Santos, De Bruyne e Spinazzola si preparano a rientrare dal primo minuto, con quattro cambi rispetto alla formazione scesa in campo nell’ultima gara. Una scelta che potrebbe dare nuova linfa alla squadra e permettere agli azzurri di presentarsi a San Siro con un assetto più fresco e competitivo.

Quattro novità per la sfida di San Siro

Il tecnico azzurro studia dunque una formazione rinnovata per affrontare l’Inter, con l’obiettivo di reagire immediatamente alla battuta d’arresto contro il Como. I quattro possibili inserimenti rappresentano una chiara indicazione delle intenzioni di Allegri: cambiare qualcosa per ritrovare intensità, equilibrio e qualità. Lo si legge sul Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola.