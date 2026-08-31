Allegri già bocciato dai quotidiani: "Napoli non sa difendere e attaccare, che caos!"

Allegri già bocciato dai quotidiani: "Napoli non sa difendere e attaccare, che caos!"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:10In primo piano
di Fabio Tarantino

"La prima al Maradona è amara. I cambi stavolta non gli danno ragione e il Napoli commette troppi errori. Prova il 4-2-3-1, senza trovare il guizzo". Questo il giudizio del Corriere dello Sport su Allegri alla prima al Napoli da allenatore al Maradona. Voto 5,5 per lui. 

Ancora più basso il voto per La Gazzetta dello Sport, 5, così motivato: "Il suo Napoli non sa difendere, perde equilibrio se si allunga e attacca senza un'idea di gioco. Quanta confusione nel cantiere". 

Voto 5 per Tuttonapoli: "Qualche errore individuale rovina il piano gara che, come al solito, non prevedeva di certo un Napoli arrembante. Nel secondo tempo serviva alzare un pochino il baricentro e non si capiscono alcuni cambi". 