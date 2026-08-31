Beffa Gabriel Jesus: il Napoli ha scelto di restare con Lang e Lucca

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Pasquale Salvione, col suo editoriale sul Corriere dello Sport, parla del mercato del Napoli che si chiude con i soli arrivi di Favasuli e Badiashile. "La domenica azzurra è stata resa ancora più amara dal passaggio di Gabriel Jesus al Barcellona, inseguito a lungo durante l’estate. La classe, la qualità, l’esperienza e i gol del brasiliano potevano servire moltissimo in una stagione così ricca di impegni. La società ha fatto una scelta diversa, preferendo conservare l’ossatura della rosa della scorsa stagione con i rientri di Lang e Lucca.

Gli arrivi di Favasuli e Badiashile completano numericamente la squadra, ma non danno nessun boost. Pensare di poter avere così un ruolo da protagonisti in Europa è difficile. Sarebbe meglio volare più bassi".