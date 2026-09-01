McTominay controfigura di se stesso: vesciche lo tormentano da mesi

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McTominay è lontano dalla sua miglior versione, quasi la controfigura del giocatore ammirato in altre occasioni. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Ma la ragione è soprattutto fisica: il centrocampista sta affrontando una situazione di forte sofferenza a causa delle vesciche a un piede, un problema che lo tormenta fin dai ritiri e che ne condiziona pesantemente la quotidianità. In alcuni momenti il dolore è stato così intenso da impedirgli persino di indossare gli scarpini. Una situazione tutt’altro che banale, dunque, che inevitabilmente si ripercuote sulla sua preparazione.

Nonostante qualche segnale di miglioramento, altrimenti non sarebbe riuscito a scendere in campo, le difficoltà restano evidenti. Gli allenamenti di McTominay continuano a essere condizionati dal problema fisico e, di conseguenza, anche le sue prestazioni durante le partite ne risentono. Il rendimento del centrocampista è quindi sotto pressione, con il dolore che limita preparazione, intensità e continuità. Il momento negativo va letto anche alla luce di questa situazione: più che un problema tecnico o di forma, per McTominay si tratta di una condizione fisica che continua a pesare in maniera significativa.