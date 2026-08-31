Ufficiale Il Napoli saluta Mazzocchi: "In bocca al lupo Pasquale!". Svelata la formula

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Calciomercato Napoli, ufficiale la cessione di Pasquale Mazzocchi al Venezia: il saluto del club azzurro e la formula dell'operazione

Adesso è ufficiale: Pasquale Mazzocchi è un nuovo calciatore del Venezia. L'esterno si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, che scatterà al verificarsi di determinate condizioni. Dopo due stagioni e mezzo con la maglia Napoli, durante le quali ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana, Mazzocchi cambia squadra: sarebbe rimasto fuori dalla lista Serie A, così la sua decisione di cercare minutaggio altrove.

Mazzocchi ceduto al Venezia: il comunicato del Napoli

"La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Pasquale Mazzocchi al Venezia FC in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Mazzocchi ha collezionato 54 presenze in maglia azzurra contribuendo, con costante e straordinaria abnegazione, alla vittoria di uno scudetto e della Supercoppa italiana. In bocca al lupo, Pasquale!".