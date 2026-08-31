ADL aveva detto tutto già con Conte: la frase sul 'mercato' sfuggita a molti

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Calciomercato Napoli, ormai il più è fatto. Ma De Laurentiis era stato chiaro già a maggio

L'annuncio sul mercato, senza renderlo slogan, lo diede De Laurentiis accanto a Conte il 23 maggio, post Napoli-Udinese, la notte dell'addio ufficiale dell'allenatore del quarto scudetto: senza infortuni, il Napoli avrebbe rivinto lo scudetto. Adl credeva davvero a quelle sue parole, stroncate dal 'no' secco di Conte quasi in segno di rispetto per l'Inter.

L'idea di De Laurentiis sul Napoli

Ma De Laurentiis quel suo pensiero l'ha rafforzato e forse anche per questo l'estate ormai alle spalle, col mercato che chiude domani, ha rafforzato in lui - al netto della necessità di bilancio - l'idea che questa squadra è già forte così e basta chi c'era, senza Lukaku e Gutierrez, per provare a rivincere il titolo o comunque ad arrivare tra le prime quattro e dunque in Champions, che è storicamente l'obiettivo principe del Napoli. Anche Allegri in conferenza pre-Como, con parole diverse, ha espresso lo stesso concetto: inutile comprare se non rinforzi davvero l'organico. E allora adesso la grande sfida è partita: riuscirà questo Napoli, magari senza infortuni ma con un anno in più sulla carta d'identità e affrontando rivali che però si sono sul serio rinforzate, a competere per il vertice? Dipenderà molto da Allegri e dal sul lavoro. E poi dalla sorte, chiaro. Perché il mercato ormai scorre via e i soli Favasuli e Badiashile non spostano gli equilibri.

