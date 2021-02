Altra mazzata! Ora è emergenza in tutti i reparti e c'è il rischio di altri stop: la situazione

Altra mazzata tremenda alle ambizioni del Napoli di raggiungere il quarto posto Champions e fare strada in Europa League. Quest'oggi gli esami strumentali hanno messo fuori gioco Hirving Lozano per oltre tre settimane, per una distrazione muscolare di secondo grado, e David Ospina per almeno due settimane per una lesione invece di primo grado.

Al di là dello stop per il portiere colombiano, che porterà Meret a trovare grande continuità, l'infortunio di Lozano priva Gattuso del migliore giocatore in assoluto di questa stagione (13 gol e 4 assist). Non solo, giocando ogni 3 giorni, gli infortuni rischiano di chiamare altri infortuni: senza il messicano verranno spremuti ulteriormente Politano e Insigne, a sua volta affaticato nell'ultima gara. La situazione in pratica già vissuta in altri reparti.

Possibile quindi venga spesso 'alzato' Elmas sull'esterno d'attacco, privando così la mediana di un elemento: al momento Gattuso ha fuori anche Demme e dovrà accelerare il recupero di Fabian per usare il macedone anche da attaccante. In difesa la situazione è ancora più critica: 4 difensori per 4 posti e diventa difficile adattare anche altri giocatori come terzini (come paventato da Gattuso) visto che anche gli altri reparti ora sono corti. Koulibaly e Ghoulam intanto sono al 10° giorno di positività e finora tutti i compagni sono arrivati ai canonici 21 prima di rientrare e tornare ad allenarsi.